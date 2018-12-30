2012-2013 sezonunun sonunda 26 yıl boyunca teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere Premier Lig devi Manchester United’dan ayrılan ve emekli olan Sir Alex Ferguson, yuvasına geri dönüyor.

İngiliz basının önde gelen gazetelerinden Daily Mail’in haberine göre, Mayıs ayında beyin kanaması geçiren İskoç menacer, Kırmızı Şeytanlar’ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer’e akıl hocalığı yapacak.

Ferguson, ayrıca Solskjaer’e yapacağı yardımların yanı sıra, kulüp içerisinde de aktif rol alacak.

Sürekli iletişim halindeler

Ferguson, resmi olarak yuvasına geri dönüş yapmasa da şimdiden Solskjaer ile sürekli iletişim halinde. ‘Sir’ lakaplı efsane futbol adamı, bugün ligde oynayacakları Bournemouth mücadelesi için Norveç’li hoca ile karşılaşmanın analizini yapıyor.

Bu doğrultuda Solskjaer’in, bu kapışmada orta sahada görev yapan Fellaini’ye sol, Paul Pogba’ya ise sağ kanatta formayı teslim edebileceği bildirildi.