Sınırdakilerde sorun yok

Kritik Başakşehir deplasmanında çok iyi oynamasına rağmen 1 puan ile yetinen Galatasaray, haftaya bir diğer rakibi Trabzonspor’u konuk edecek. Eksiklerin çokluğunda ciddi sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar’da, dün de 3 isim sınırdaydı. Dolayısıyla bu oyuncuların kart görmemesi çok önemliydi.

Teknik heyetin özel olarak uyardığı Feghouli, Seri ve Ömer Bayram, mücadeleyi kartsız şekilde tamamladı. 3 futbolcu da, Trabzonspor mücadelesinde forma giyebilecek. Aslan, Trabzonspor’u yenmesi halinde rakibiyle puan farkını 3’e düşürecek ve Şampiyonlar Ligi yolunda avantaj sağlayacak. Belki de Başakşehir’in alacağı sonuca göre şampiyonluk iddiasını koruyacak.