Sınırdakiler fire vermedi

Bordo-Mavililer'de, Göztepe maçı öncesinde Joao Pereira, Filip Novak, Majid Hosseini ve Anthony Nwakame sarı kart sınırında bulunuyordu. Hosseini dışında 3 isimde mücadeleye 11'de başladı ancak mücadeleyi kart görmeden tamamladılar. 4 oyuncu da önümüzdeki hafta oynanacak Alanya karşılaşmasında forma giyebilecek.