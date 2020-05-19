Sinir Otu, geniş yapraklara sahip bitki türüdür. Tohumlu kısmı yaprak bölümünden daha çok uzayan Sinir Otu, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Sakarya, Kar ve Kahramanmaraş illerinde sıklıkla yetişebiliyor. A ve K vitaminlerini ihtiva eden bitki, dünyanın hemen her yerinde kendiliğinden yetişebiliyor. Hemen tüm ortamlara ayak uydurabildiği için değerli bitkiler arasında bulunuyor.

Sinir otu nedir?

Sinir Otu, dünyanın her yerinde yetişebilen, tohum kısmı yapraklarını geçebilen, dünyanın hemen her alanında yetişebilen özellikleri olan bitki türüdür. Alternatif tıpta sıklıkla ismi dillendirilen Sinir Otu, potasyum, kalsiyum ve fosfor açısından oldukça zengin bir bitkidir.

Meralarda, sıcak havalarda, sulak alanlarda, yol kenarlarında, mezarlıklarda ve kırsal alanlarda Sinir Otuna rastlanabilir. İltihap kurutucu etkileri olan Sinir Otu, insan sağlığı için önemli faydalara sahiptir. Eski dönemlerden beri kullanılan bitkiler arasında ilk sıralarda kendisine er edinmiş olan bu ot türü, çağımızın da vazgeçilmezleri arasındadır. Sinir Otunun faydalarına gelin birlikte göz atalım.

Sinir otunun faydaları nelerdir?

Sinir içerisinde bol miktarda mineral, vitamin ve besin bulunuyor. İşte sinir otu faydaları;

- Kış aylarında sıklıkla görülen grip, nezle ve soğuk algınlıklarının önüne geçici özelliği bulunan Sinir Otu, bu faydaları sayesinde yıllardır kullanılıyor.

- Kişide var olan hastalıkların hız şekilde iyileşmesine katkı veriyor. Vücudun direncini ve gücünü arttırıcı etkisi olduğundan buna katkısı olduğunu söyleyebiliriz.

- Balgam söktürücü etkisinden dolayı, kış ayalarında bu amaçla tüketilebiliyor. Bitki uzmanları tarafından bu rahatsızlığı yaşayan kişilere sıklıkla önerildiğini söylemek doğru olur.

- Kronik, yani hiç bitmeyen öksürüğün sonunu getirebilecek maddelere sahiptir. Düzenli ve doğru kullanılırsa, öksürüğü kesici olabilir.

- Göğsü yumuşatıcı etkisi vardır. Nefes almanın daha kolay hale gelmesine katkı sağlar.

- Çıban benzeri cilt problemlerinden kurtulmak için Sinir Otu kullanılabilir. Bu rahatsızlık yaşanıyorsa, uzmanlardan bilgi alınabilir.

- Damar tıkanmalarına karşı geldiğinde, özellikle kolesterol ve tansiyon rahatsızlıklarını gideriyor. Kalp sağlığına olumlu anlamda birçok fayda veriyor.

- Kalp krizi, inme ve felç gibi aniden gelişebilecek rahatsızlıkların önüne geçici özelliği bulunuyor. Sinir Otu tüketiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi, uzmanlara danışıldıktan ve tavsiye alındıktan sonra tüketilmesi gerekliliğidir.

Sinir otu ne işe yarar?

Sinir otu, insan sağlığında önemli katkılarıyla dikkat çekiyor. Ancak her bitkide olduğu gibi doz miktarının ayarlanması ve aşırıya kaçılmaması gerekiyor. Aşırı tüketim bağırsakları etkileyebilir.

Kalbi sağlıklı tutar

Kalp rahatsızlıkları çağımızın temel problemlerinden birisi gibi görünüyor. Yeme alışkanlıklarının değişmesi, yağlı yiyeceklerin tüketiminde artış, kalbi olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Sinir Otu tüketilerek kalp sağlığı korunabilir.

Kansere karşı korur

Sinir otunun çok az bilinen yararlarından birisi de kansere karşı koruyucu etkisinin olmasıdır. Serbest radikalleri vücuttan uzak tutmada yardımcı görevi olan Sinir Otu, kanseri dolaylı olarak engelleyebiliyor.

Sinir otu ne için kullanılır?

Sinir otu, insan sağlığının sürekli sağlam kalabilmesi için pek çok amaçla tüketilebilir. Bakterilerin uzaklaştırılmasından, sinirlerin yatıştırılmasına kadar her anlamda kullanılabiliyor.

Yaraları hızlıca iyileştirilmesi için kullanılıyor

Vücutta meydana gelen yaralar, bazı insanlarda tam anlamıyla probleme dönüşebiliyor. Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen yaralar, estetik anlamda da sıkıntı yaratabiliyor. Sinir Otu tüketerek yaraların hızlıca iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

Sivilceleri bitirmek için kullanılabiliyor

Sinir otunun en önemli faydalarından birisi bakteri ve mikropları vücuttan uzaklaştırıcı etkisinin olmasıdır. Sivilceler, bakteri ve mikro etkili olduklarından, uzun süre vücutta kalabiliyorlar. Sinir Otu tüketilerek, sivilcelerin yok edilmesi sağlanabilir.

Sinir otu nasıl kullanılır?

Sinir otu aldıktan sonra en çok merak edilen kullanımın nasıl olacağıdır. Sinir Otu tıpkı diğer bitkiler gibi kolay kullanıma sahiptir. İlk olarak kendinize göre sıcak su hazırlamalısınız. Bunun 1 su bardağı olduğunu düşünelim. Kaynadıktan sonra, içerisine bir tutam kadar Sinir Otu atabilirsiniz. Demlenmesi için ortalama 8-10 dakika beklemeniz yeterli olacaktır.

Sinir otu hamile kadınlara ve emziren annelere zarar verebilme ihtimali olduğundan önerilmiyor. Tüketmeden önce uzmanlara danışmalısınız.