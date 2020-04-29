Sınıf geçme nasıl olacak 2020? sorusunun cevabı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüsü tedbirleri çerçevesinde okullarda eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecini değerlendirdi. Bakan Selçuk, daha önceden 30 Nisan’a kadar sürmesi planlanan uzaktan eğitimin 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Sınıf geçme sorusuna da cevap veren Selçuk, ''Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek.'' dedi.

Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmeni ilgilendiren, uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, * Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. ''Şu an çocuklarımızın en güvende olacakları yer evleri, hepimizin elden bırakmayacağı yegane şey tedbir ve birbirimize göstereceğimiz sabır, anlayış ve dikkattir.'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönemde alınan notların geçerli olacağını belirtti ve ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.'' dedi.

Uzaktan Eğitim süreci uzadıkça öğrencilerdeki motivasyonun düşeceğine ve sıkılma durumları olabileceğine dair endişelerini dile getiren Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

''Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz, eskisi gibi okul bahçelerinde koşup sınıflarda gülebilmemiz için bu süreci hep birlikte böyle yönetmek durumundayız. Uzaktan eğitim şu an elimizdeki tek seçenek. Biz onu sımsıkı tuttuk ve ‘çocuklarımız bu süreçte öğrenme kaybı yaşamasınlar, okuldan, eğitimden kopmasınlar, telafi eğitiminin zeminini sağlam atsınlar' diye yüzbinlerce öğretmenimizle tüm enerjimizi oraya vererek uzaktan eğitim üzerinde çalışıyoruz.''

''Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam, uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. Geriye döndüğümüzde burada gösterdikleri özen bizi çok rahatlatacak. Hep beraber başaracağız diyoruz ya hani, o birlikteliklerden biri de bu.''



