"Malay Mail" gazetesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, Singapur'da yeni tip Corona virüs (Kovid-19) vaka sayısının son 24 saatte 373 artarak 33 bin 249'a ulaştığını açıkladı.

Yeni vakalardan büyük çoğunluğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu, Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerde vaka tespit edilmediği belirtildi.

Ülkede virüs tespit edilen 17 bin 276 kişi iyileşirken, 15 bin 950 kişinin tedavisi sürüyor.

Singapur'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetmişti.

"Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında

Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülmesi, salgının yayılımını düşürmüştü.

Buna karşın yabancı işçiler arasında görülen vakalar, ülkedeki salgına yeni bir ivme kazandırmıştı.

Ülkede 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışın, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçiler arasında görüldüğü belirtilmişti.