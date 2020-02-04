Şınav Hangi Kasları Çalıştırır? Fazla Şınav Nasıl Çekilir?

Şınav Nasıl Çekilir?

Şınav, yüz üstü pozisyonda ayaklardan ve kollardan alınan destekle uygulanan bir harekettir. Bu hareketi uygulamak için herhangi bir spor aracına veya eşyaya ihtiyaç duyulmaz. Yalnızca zeminin düz olması yeterlidir.

Doğru bir şınav çekme pozisyonu için eğim içermeyen bir zemine, yüz üstü olarak uzanmak gerekir. Bu esnada vücudun tamamen düz olduğundan emin olunmalıdır. Aksi durumda omurgada oluşan eğim, hareketin zorlayıcı olmasına sebebiyet verecektir.

Şınav çıplak ayakla uygulanabilir. Ancak uzmanlar ayakkabı giyilmesinin hareketin zorlayıcı etkilerini azalttığından bahsetmektedir. Özellikle ayak parmaklarına uygulanan baskı, ayakkabı sayesinde daha az hissedilebilir.

Şınav Çekerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Şınav çekmeye başlamak için kolların açısı da önemlidir. Yere dümdüz uzandıktan sonra kolların, omuzların hizasından daha geniş bir açıya sahip olması beklenir. Bu sayede zeminden destek almak, daha kolay bir hale gelecektir. Kollar doğru açıya getirildikten sonra, harekete başlanılabilir.

Çalışmaya başlarken önce derin bir nefes alınmalıdır. Ardından dirsekler tamamen düz oluncaya dek vücudu yerden yükseltme hareketi yapılır. Bu sırada yükselme hareketi, ayak parmaklarının ucuyla da desteklenir. İniş sırasında ise, kollar yaklaşık 90 dereceden az bir açıyla bükülerek, yere eğilmek gerekir.

Hareketin uygulanmasında en önemli püf noktası, kalkma esnasında vücudun tamamen düz olmasıdır. Bu sırada desteğin belden değil, kollardan alınmasına dikkat edilmelidir. Çalışma sırasında belde zorlanma hissedilirse bu, yanlış pozisyonda olmaya işarettir. Bu durumda çalışma bırakılarak, doğru pozisyona geçilmelidir.

Şınav Hangi Kasları Çalıştırır?

Şınav çekme hareketi, hemen hemen tüm üst vücut kaslarını çalıştırmaktadır. Bu nedenle sıkça tercih edilen bir spor hareketidir. Şınav çekme sırasında,

- Göğüs kasları

- Omuz kasları

- Orta ve üst bölümde bulunan sırt kasları

- Üst kolun orta ve arka kısımlarında mevcut bulunan tüm kaslar çalışmaktadır.

Şınav yalnızca üst vücut kaslarını değil, alt vücut kaslarını da çalıştıran bir egzersizdir. Alt vücutta,

- Sırtın alt kısmındaki kaslar

- Karın kasları

- İncik ve kalf kası olarak adlandırılan bacak kasları

- Kalça kasları çalıştırılmış olur.

Şınav Çekmeye Başlarken Egzersiz Sayısı Kaç Olmalıdır?

Şınav, tüm vücudu çalıştıran bir egzersiz olduğundan, vücudun buna alışması için zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle egzersizlere başlanırken, vücudu çok yormak tehlikeli olabilir. Bunun yerine çekilen şınav sayısını yavaşça arttırmak, mantıklı bir yöntemdir.

Şınav sayısı belirlenirken, daha önceden spor yapan bireyler ve spora yeni başlayanlar arasındaki fark gözetilmelidir. Daha önce spor yapmış olan kimseler, rahatlıkla günde 20 şınav hareketiyle başlayabilir. Bu sayı, günler ilerledikçe arttırılır. Günde 100 şınav hareketine kadar yükseltilebilir.

Daha önceden aktif biçimde spor yapmamış olan bireylerde durum farklıdır. Bu kimselerde günde 5 şınav hareketiyle egzersizlere başlamak doğru olacaktır. Hatta kasların güçlendirilmesi adına şınavdan önce mekik hareketiyle işe başlanılması önerilebilir.

Fazla Şınav Nasıl Çekilir?

Şınav sayısını arttırmak için, vücudun bu egzersize karşı direnç kazanmasına ihtiyaç vardır. Bunu sağlamak için öncelikle, her gün düzenli biçimde egzersizlere devam edilmelidir. Egzersizleri setler halinde yapmak, sayıyı arttırmada değer taşır.

Her set, belli bir sayıyı içermelidir. Setlerin arasında birkaç dakikalık dinlenme arası verilmelidir. Her sette çekilen şınav sayısını bir adet arttırmak, faydalı bir metottur.