Müge Anlı'nın evleneceğini açıklamasının ardından tüm dikkatler damat adayına çevrilmişti. Damat adayının Şinasi Yüzbaşıoğlu olduğunun ortaya çıkmasının akabinde pek çok kişi, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Şinasi Yüzbaşıoğlu, Adana doğumludur ve 58 yaşındadır. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır. Yakında Müge Anlı ile evlenecektir. Daha önce Adana emniyet müdürlüğünde de görev almıştır. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürüdür. Daha önce Adana'da da aynı görevde bulunmuştur.

Müge Anlı, evlilik haberini ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ismini şu ifadelerle duyurdu;

"Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim."







