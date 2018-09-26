Sinan Yücer: ''Mağlup durumda olsam da aynı hareketi yapardım''

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Pendikspor, evinde Altınordu’yu 2000 doğumlu Batuhan Kırdaroğlu ve 2001 doğumlu Taha Tunç'un golleriyle 2-1 mağlup ederken sahalarda ender görülen bir durum meydana geldi. Pendikspor’un teknik direktörü Sinan Yücer, üç oyuncu değişikliği hakkını kullandıktan sonra 82. dakikada Kerim Alıcı’nın sakatlanmasıyla eksilen Altınordu karşısında, takımından Ahmet Yazar’ı oyundan çıkararak maçın 10’a 10 tamamlanmasını sağladı. Sinan Yücer gösterdiği fair-play örneği hafızalarda yer edinirken genç teknik adam olay anını Fanatik’e anlattı:

''Kerim Alıcı sakatlanmadan önce Altınordu, son oyuncu değişikliğini yapmıştı. Bu durumdan haberim vardı. Zaten ambulans sahaya girince ben de rakip takımdaki oyuncunun durumuna bakmak için yanına gittim. O sırada Hüseyin hoca ile karşılaştık ve teyit etmek için sordum, Hüseyin hoca da değişiklik haklarının bittiğini söyledi. Hocam ile konuştuktan sonra ve devam edemeyeceğini anladıktan sonra oyuncumu kenara alacağıma hemen karar verdim.''

''Mağlup durumda olsam da aynı hareketi yapardım''

Skorun hiçbir önemi yok. Önde olmamız ya da mağlup durumda olmamız verdiğim kararı değiştirmezdi. Mağlup durumda olsam da aynı hareketi yapardım. Zaten ambulansa doğru giderken ve Barış’ın sakatlık durumunun ciddi olduğunu gördüğüm zaman kararımı vermiştim.

‘’Ben sadece konuştuğum gibi davrandım’’

Aslında bizim konuşmaktan çok bu tarz davranışlara ihtiyacımız var. Sürekli konuşuyoruz ama hiç konuştuğumuz gibi davranmıyoruz. Ben sadece konuştuğum gibi davrandım. Oyuncularıma hep centilmen olun; rakibe, hakeme, birbirinize, büyüklerinize, yöneticilerinize saygılı olun mesajı verdim. Tabi ki bunu davranış olarak da göstermemiz lazım. Ben de Altınordu maçında bu anlattıklarımı davranış olarak gösterme fırsatı yakaladım. Kazanmak kaybetmek bir noktada önemli ama centilmenliği elden bırakmamamız gerekiyor.

‘’Defalarca o anı yaşasam yine aynı şeyi yapardım’’

Ben daha sonrasını planlayarak bu hareketi yapmadım. Sadece yapılmasını gereken bir hareket olduğunu düşündüğüm için yaptım. Açıkça söyleyelim; bu durumun çok fazla gündeme gelmesinden de biraz rahatsızlık duyuyorum. Benim için çok normal bir hareketti. Hiçbir beklenti içerisinde yapmadım. Defalarca o anı yaşasam yine aynı şeyi yapardım.

''4-5 genç oyuncu kazandırabilirsek kendimizi başarılı sayacağız''

Kulübümüze ve Türk futboluna 4-5 genç oyuncu kazandırabilirsek kendimizi başarılı sayacağız zaten. Biz 2 yıllık bir planlama yapıyoruz. Yeni bir takım kurduk. Yaş ortalamasını çok aşağıya çektik. Uzun vadede mutlaka başarı gelecektir.

''18 yaşındaki Batuhan ve 17 yaşındaki Taha galibiyeti getirdi''

Ozan Papaker, Ahmet Yazar, Batuhan Kırdaroğlu, Taha Tunç, Oktay Balcı, Mahmut Caner Alioğlu, Murat Akşit… Altınordu karşısında aldığımız galibiyet kadar mutlu olduğum diğer bir konu da golleri atan genç futbolcularımız. Bize galibiyeti 18 yaşındaki Batuhan ve 17 yaşındaki Taha getirdi. Bizim için büyük mutluluk kaynağı. Genç oyunculara çok önem veriyorum. Ben de Pendikspor’un yetiştirdiği genç bir antrenörüm. Benim çıkmış olduğum bir yere eğilmemem mümkün değil. Altyapımızda çok cevherler olduğunu düşünüyorum. Sadece altyapımızda değil, ilçemizin amatör takımlarında ve diğer ilçelerde de birçok yetenekli oyuncuların olduğunu düşünüyoruz. Biz bunlardan yakalayabildiklerimizi kulüp bünyemize katıp onları geliştirmek ve Türk futboluna kazandırmak istiyoruz.

''7 tane yardımcı antrenörüm var''

Genç oyuncuların gelişimleri ve donanımları için ne gerekiyorsa ekip olarak kurduk. Ben TFF 2. Lig’de teknik direktörüm. 7 tane yardımcı antrenörüm var. Bizim kulübümüzün bünyesinde; psikoloğumuz, kuvvet antrenörümüz, kaleci hocalarımız, yardımcı antrenörlerimiz var. Ciddi anlamda bir ekiple çalışıyoruz. Scout ekibimiz mevcut. Özellikle oyuncu tespiti çok önemli. Tespit ettiğimiz yetenekli oyuncuları doğru analiz edip onları fiziksel ve mental yönden geliştirmek çok önemli. Bunun için de ciddi emek sarf etmek gerekiyor. Gerçekten bütün arkadaşlarımızın çabası büyük. Ama tabi futbol bir planlama, organizasyon işi. Kulüplerin planlamayı doğru yapması gerekiyor. Pendikspor olarak da bu planlamanın doğru yapıldığını düşünüyoruz. Bu da bizim mutlu bir şekilde çalışmamıza vesile oluyor.

''Bizimle aynı vizyonda olan bir yönetim kurulumuz var''

Pendikspor bizim aidiyet duygusu hissettiğimiz bir yer. Belki farklı bir takımda bunları çok kolay yapamayabiliriz ama Pendikspor’da bunları yapabilme imkanımız var. Çünkü bizimle aynı vizyonda olan bir yönetim kurulumuz var. Kulüpleri başarılı ve başarısız yapan yönetimlerdir. Biz bu anlamda şanslıyız. Bizi gerçekten destekleyen ve bunları yapabilmemizi sağlayan bir kulübe sahibiz.

Kaan Karahan / Fanatik Özel



