Sinan Oktay: Spora destek veren bir aileyiz

Türkiye Basketbol Federasyonu ile misli.com arasında 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsorluğu, Türkiye Basketbol Ligi'nin de isim sponsorluğu konusundaki işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Basketbol Ligi için ilk kez bir isim sponsorluğu anlaşması gerçekleştirildi.

Türk sporuna verdiği desteği artırarak sürdüren misli.com, futbol ve voleybolun ardından basketbolu da destek verdiği branşlara ekledi. Misli.com ve TBF arasında yapılan iş birliğinin detaylarının paylaşıldığı basın toplantısı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Demirören Kalyoncu'nun katılımlarıyla bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlendi.

Spora destek veren bir aile olduklarının altını çizen Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, "Türkiye basketboluna katkı sağlamaktan, büyüyen misli.com'umuzu daha da büyütecek özellikle canlı yayınların misli.com'da olmasıyla birlikte erişimimizi de artıracak spora ilgiyi de artıracak bir projenin içinde bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ben tekrar başkanıma ve nezdinde de tüm federasyona teşekkür ediyorum" dedi.

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA)