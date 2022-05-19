Galatasaray ve Beşiktaş 'ın transfer gündeminde yer alan sol bek Kazımcan Karataş için önemli açıklamalar yapan Sinan Kaloğlu, "Büyük takımlara transferiyle ilgili bir gelişme var. Çok beğendiğim bir oyuncu. Sol bekte çok başarılı oldu. Genç oyunculara benim yaşadığım sıkıntıları yaşamamaları için özgürlük tanıyorum. Hata da yapsalar oynatıyorum. Kazımcan 19 yaşında, sol ayağı iyi, dinamik bir oyuncu, U 19 milli takımında da oynuyor. Transfer etmek istiyorlar. Resmî bir teklif var mı onu bilmiyorum; ama Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediğini duydum. Bu kulüplerin hepsinin ilgilendiğini biliyorum" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIK"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kaloğlu, "TFF'de antrenman eğitmeni olarak görev yaparken, kendi kulübümden böyle bir teklif gelince, hiç düşünmeden geldim. Son 8 haftada geldim. Zorlu bir fikstürümüz vardı ki, oynayacağımız 5 takım ligin üst sıralarındaydı. Geldiğimizde pek çok oyuncu kafa olarak bırakmıştı; ödeme sorunları da vardı. Tüm sorunlara rağmen elimizden geleni yaptık. Hücum oyuncumuz olmamasına karşın kompakt oynayarak, geçişlerle gol bulmaya çalıştık. İzleyenler gördü takım disiplinine uyduk. Haketmediğimiz mağlubiyetler oldu. Rakiplerin de puan kaybetmesi gerekirdi. Olmadı. Önümüzdeki sezon 1. Lig'de şampiyon olarak takımı yeniden Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz" dedi.

"ASLA EZİLMEDİK"

Genç teknik adam, "Altay şu anda Mustafa Denizli önderliğinde birleşiyor. Her şey yarın belli olacak. Cumartesi günü Kasımpaşa ile son maçımıza çıkacağız. Sonrasında ne olacağını göreceğiz. Özgür başkana da teşekkür ederim, beni buraya getirdi. Kulüp amatör kümeye düşecek derken, 3. ligden aldı, Süper Lig'e taşıdı. Doğruları yanlışları olabilir, bırakma kararı aldı; sonrasında takımı toparlayabilmek çok zordu. Oyuncuların motivasyonu kalmamıştı. Ama buna rağmen biz sahada ezilmeyen bir Altay olduk. Antalyaspor, Galatasaray ve Başakşehir maçlarında kazanmaya yakın olan taraftık. Altay bayrağını yere düşürmedik. Her takım için zor bir takım olduk. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yaptık" şeklinde konuştu.







