Sinan Gümüş isyan etti: Yüzde 100 penaltı! VAR nasıl göremedi?

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, Mame Thiam (2) ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Maça damga vuran pozisyonlardan birisi ise 17. dakikada yaşandı. Sinan Gümüş ceza sahasında yerde kaldı, penaltı bekliyor. Hakem "devam" dedi. VAR ile olan konuşmasının ardından hakem Halis Özkahya bir kez daha 'devam' dedi. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan pozisyonun içindeki oyuncu olan Sinan, VAR hakemine sitem etti.

Sinan, ''İlk yarıda bence yüzde 100 penaltı pozisyonu var. Belki hakem göremez ama VAR'daki hakemler nasıl göremiyor? En iyisi bu soruyu size bırakayım.'' ifadelerini kullandı.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını sözlerine ekleyen Sinan, ''Çok kritik galibiyet. Başakşehir maçından sonra 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bu zor şartlarda iyi mücadele edip hak ettiğimiz bir 3 puan aldık." dedi.