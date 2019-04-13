Sinan Güler: Önemli bir galibiyet aldık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-72 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli oyuncusu Sinan Güler, açıklamalarda bulundu.

Vefat eden Türk sporu ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu’yu rahmetle anarak sözlerine başlayan Sinan Güler, şunları ifade etti:

"Uzun lig ve Avrupa Ligi maratonunda herkesin fırsat alacağı ve katkı vermesi gerektiği anlar içerisindeyiz. Ligde oynadığımız her maç, pozisyonumuz gereği bizim için daha da önem taşıyor. Bu dönemde iki önemli oyuncumuzun sakat olması nedeniyle farklı rotasyonlarla oynadık. Bu da takım olarak nasıl bir kalitede olduğumuzu ve oyuncular olarak da nasıl bir hazırlık içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Önemli bir galibiyet aldık. Afyon Belediyespor’u da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."