Sinan Güler: 'Fenerbahçe Beko ile eşit şansa sahibiz'

Basketbolda Solgar Vitamin’in sponsorluğunda 36’ncısı düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası finalinde yarın Ankara’da karşılaşacak Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Ankara Spor Salonu’nda önce Darüşşafaka Tekfen, daha sonra Fenerbahçe Beko antrenman yaptı.

Darüşşafaka Tekfen’in oyuncusu Sinan Güler; Avrupa’nın en köklü, en iyi basketbol oynayan takımlarından biriyle karşılaşacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sezonki performansları ortada biz de iyi basketbol oynuyoruz. Savunmadan kazandığımız motivasyonu hücum tarafına da yansıtıyoruz. Önemli bir 40 dakika oynayacağız, maçın telafisi yok. İki takımın da kazanmak için çıkacağı ve en iyisini yapmaya çalışacağı bir maç olacak. Fenerbahçe Beko ile eşit şansa sahibiz. Sonuçta sahaya çıkıp oynamamız gereken basketbolu oynamamız lazım. Ekstradan önemli hatalar yapmadığımız sürece maçta önemli şansımız olduğunu düşünüyorum."



