Antwerp'de mutlu olduğunu söylenen Sinan Bolat, "Şu anda Belçika'da mutluyum. Burada olmak istiyorum ve kendimi iyi hissediyorum. Tabi ki şu an bunu söylediğim için geleceğin neler göstereceğini bilemeyiz. Söylediğim gibi reddedemeyeceğim bir teklif gelirse neden olmasın. Hiçbir seçeneği gözardı etmiyorum." dedi.

"TEKLİF ÇOK İYİ OLMALI"

Galatasaray'la ilgili soruya yanıt veren Sinan Bolat, "Eğer reddedemeyeceğim bir teklif olursa yurt dışına gidebilirim. Bunu düşüneceğim. Ancak bu teklif çok iyi olmalı" ifadelerini kullandı.

Belçika'da Antwerp takımının formasını giyen Sinan Bolat, bu sezon ligde 22 maçta oynadı ve kalesinde 26 gol gördü.