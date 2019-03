Sinan Bolat: Türkiye’ye dönmeyi istiyorum

Milli kaleci Sinan Bolat, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Türkiye'ye dönmek istediğini belirten ve şampiyonluk yarışını değerlendiren Bolat'ın açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:

Şenol Güneş'in Milli Takım'a dönmesi hakkında...

Şenol hocanın tekrar Milli Takıma gelmesi için çok mutluyum ve Milli Takım’da için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Türk Milli Takımı’nda bir hoca varsa ilk akla gelen isim Şenol Hocadır. Türk Milli Takımı ile çok büyük başarılar elde etmiş hocadır. Ben inanıyorum ki Şenol hocayla birlikte çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum.

"İki maçta da galibiyet almak istiyoruz"

Önümüzde çok önemli iki maçımız var. İki çok zor maç. Ritim olarak kolay olsa bile çok zor geçeceğini düşünüyorum. Arnavutluk takımının fiziksel ve mücadele açısından çok iyi bir takım. Dediğim gibi çok zorlu bir maç olacak, iki karşılaşmada. İnşallah bu ön elemelere çok iyi başlamak istiyoruz. İki maçta da galibiyet almayı istiyoruz tabiki.,

Kalecilere övgü...

Hepsi birbirinden çok iyi yetenekli kaleciler. Kendilerini ispatlamış kaleciler. Muhammed ve Uğurcan kardeşim genç olmalarına rağmen çok yetenekliler ve Milli Takımı hakettiklerini düşünüyorum.

Bu sene çok iyi gidiyor bizim açımızdan. İki hafta önce play- off’a girmeyi garantiledik. Belçika sistemi biraz farklı ilk 6 sezon sonunda şampiyonluk için playoff oynuyor. O playoff’u oynamaya hak kazandık ve bu bizim için büyük bir başarı. Onun için çok mutluyuz. İnşallah play – off’larda da iyi seriyle gitmek istiyoruz. Kolay olamayacak ilk 6’ya girmek kolay olmadı. Lig’in en iyi takımlarıyla oynuyorsunuz her hafta, bizim için de güzel bir macera olacak.

Luyindama hakkında...

Standard Liege’de karşılıkla olarak oynadıklarının altına çizen yıldız futbolcu; Çok iyi oyuncu ve yetenekli bir oyuncu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak da çok kuvvetli. Galatasaray’ın çok iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda daha iyi olacağını düşünüyorum. Eğer o imkan olursa Galatasaray’ın daha büyük bir miktara Avrupa’ya satabilecek oyuncu. Takıma çabuk adapte oldu ve gollerini de attı. Hava toplarında oldukça iyi olan bir futbolcu.

Türkiye Ligi’nde oynamak çok kolay değil ve adapte olmakta çok kolay olan değil. Onun bu kadar çabuk adapte olması fiziksel yanı çok güçlü olduğu için ve mental olarak güçlü olduğu için daha kolay oldu.

Türkiye'ye dönmek istiyor mu?

Türkiye’ye dönmeyi istiyorum. Dediğiniz gibi öyle bir teklif gelirse tabi ki kulübümle oturup, konuşuruz. Çünkü bir sene daha sözleşmem var. Önce kulübümle anlaşıp sonra Türkiye’den gelen teklifi oturup konuşabiliriz, tekliflere açığım.

Şuan da yok. Ben de tamamen kulübüme konsantre olmuş durumdayım ve Milli Takım’a konsantre olmuş durumdayım. Gelen teklifler olursa bakacağız, oturup değerlendireceğiz.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı

Galatasaray’ın halen şampiyonluk şansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray çok büyük bir camia. Sonuna kadar savaşacaklarını düşünüyorum. Önümüzde 9 maç ve her an her şey olabilir. Onun için Galatasaray’ın şansının açık olduğu hala görüyorum.

Neden olmasın önümüzde 9 maç var ve eminim ki Başakşehir puan kaybedecek. Galatasaray’ında önündeki maçları alması lazım. İnşallah hayırlısı olur ve hak eden ‘şampiyonluğa’ ulaşır.

Muslera'ya övgü

Tabii ki neden olmasın Muslera sonuçta dünya çapında bir kaleci ve Türkiye’de kendini ispatlamış bir kaleci. Performansının tartışılması bence yanlış. Her kalecide inişler, çıkışlar olabilir ama Muslera Galatasaray’da oynadığı dönemde hep çıkıştaydı. Herkesi bir zor dönemi olabilir ama son karşılaşmada çok iyi kurtarışlar yaptı. PSG’nin veya diğer büyük kulüplerin onu istemesi sürpriz değil.