Sinan Bolat için Valladolid iddiası

Milli oyuncularımızdan Sinan Bolat, Belçika ekibi Antwerp ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte serbest kaldı. Sonrasında birçok takımın gündemine gelen tecrübeli kaleci için son iddia ise İspanya'dan geldi.

Voetbal24'ün İspanya basınına dayandırdığı habere göre Beşiktaş ve Galatasaray 'ın da transfer gündeminde olduğu belirtilen Sinan Bolat, Valladolid ile anlaşma noktasına geldi.

Kariyerinde yeni bir adım atmak isteyen Bolat'ın, Valladolid'in kendisine yaptığı teklife sıcak baktığı aktarıldı.