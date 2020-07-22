Bir dönem Süper Lig ekipleri Kayserispor ve Bursaspor 'da da forma giyen Almanya doğumlu Türk oyuncu Sinan Bakış, Hollanda Eredivisie ekiplerinde Heracles Almelo ile anlaştı. Son olarak Admira Wacker'de oynanan ve sezonu 12 golle tamamlayan Sinan Bakış yeni kulübü ile resmi sözleşme imzaladı.

Sinan Bakış yeni kulübünde 9 numaralı formayı giyecek