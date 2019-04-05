Simone Pianigiani: Küçük detaylar maçı kaybetmemize sebep oldu

Turkish Airlines EuroLeague'in 30. ve son maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği İtalyan ekibi AX Olimpia Milan'ı 101-95 mağlup etmeyi başardı. Dördüncü sırayı haftalar öncesinde garantileyen Anadolu Efes, son 9 maçında 7. kez galip gelirken mutlak kazanmak durumunda olan rakibini de Play-Off dışında bıraktı.

AX Armani Exchange Olimpia Milan Başantrenörü Simone Pianigiani, üçüncü periyotta etkisiz kaldıkları için mağlup olduklarını belirtti.

İlk yarıda iyi oynadıklarını ifade eden Pianigiani, "Sahada açık bir mücadele vardı. Üçüncü periyot bizi adeta öldürdü. Net şutlardan yararlanamadık. Anadolu Efes’in kalitesinin farkındaydık. Şut yüzdesi yüksek bir takım. Üçlük yüzdesi oyunun sonucunu belirledi. Üçüncü periyotta çok fazla şut kaçırdık. Boş şutları yapamadık. Küçük detaylar maçı kaybetmemize sebep oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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