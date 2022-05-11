İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi, Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

İtalya Kupası finalinde Juventus ile karşılaşacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'nun takım için ne kadar önemli bir isim olduğuna yönelik soruya, "Bizimle harika bir sezon geçirdi ve hızla adapte oldu. Kalitesinde bir sıçrama yaptı ve sahaya çıktığı zaman çok yol kat ettiği için harcadığı emeği de göz ardı edemeyiz. Çok çalışmak istiyor ve takım üzerindeki etkisi son derece olumlu." sözler ile cevap verdi.

İki kupa hedefi

İki kupa için mücadele içerisinde olmalarına yönelik olarak ise İtalyan teknik adam, "Bunu konuştuğumuz bir şeydi. Belki Serie A'dan sonra final oynamak daha iyi olurdu ama planlar senenin başında belirlenmişti. Finallere hem oyuncu olarak hem de antrenör olarak katıldım. Bir sorun olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"Kupayı kaldırmak için yüzde 120'nizi vermek zorundasınız"

Finali kazanmak için yüzde 120'lik performans göstermeleri gerektiğini de belirten teknik adam, "Böylesine önemli bir maç için burada olmaktan gurur duyuyoruz. Bence finali kazanmak için özel bir tarif yok. Çok koşmalı, kararlılık ve konsantrasyondan faydalanmalısınız. Sezonun ikinci kupasını kaldırmak için yüzde 120'nizi vermek zorundasınız" dedi.



