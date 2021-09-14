UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Inter, sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Dev maç öncesi Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'in formda ismi Vinicius Junior'a özel olarak önlem alacaklarını belirten Inzaghi, "Vinicius Junior, harika bir dönem geçiriyor. Sadece ona odaklanırsak Karim Benzema, Eden Hazard ve Rodrygo gibi isimleri unutabiliriz. Ama şüphesiz Vinizius Junior için özel önlem alacağız" ifadelerini kullandı.





Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti hakkında da övgü dolu ifadeler kullanan Simone Inzaghi, "Ancelotti, futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri. O harika bir teknik direktör ve onunla futbol hakkında konuşmak bir zevk. Takımını nasıl organize edeceğini çok iyi biliyor" dedi.