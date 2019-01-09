Simona Halep kortlara mağlubiyetle döndü

Teniste tek kadınlar 1 numarası Simona Halep, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta Avustralyalı Ashleigh Barty’ye 2-0 yenildi.
Sırtındaki sakatlık nedeniyle kortlardan üç ay uzak kalan Fransa Açık’ın son şampiyonu Rumen tenisçi Halep, Uluslararası Sidney Turnuvası ikinci turunda dünya klasmanında 15. sırada yer alan Barty ile karşılaştı.
Toplam 1 saat 27 dakika süren maçı 6-4’lük setlerle 2-0 kaybeden 27 yaşındaki Halep, turnuvaya veda etti.
Halep’in geçen sezon final oynadığı sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 14 Ocak Pazartesi günü başlayacak.
AA)