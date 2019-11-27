Simon Mignolet: 1-1 iyi sonuç
Club Brugge’ün kalecisi Mignolet, maçın ardından yaptığı açıklamada, “1-1 bizim için iyi bir sonuç, özellikle de karşılaşmanın nasıl gittiğine bakarsanız. Galatasaray’ın çok iyi oynadığını söyleyebilirim. Oyuna hakimdiler ama sonunda golü attık. Nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik” diye konuştu.
Club Brugge’ün kalecisi Mignolet, maçın ardından yaptığı açıklamada, “1-1 bizim için iyi bir sonuç, özellikle de karşılaşmanın nasıl gittiğine bakarsanız. Galatasaray’ın çok iyi oynadığını söyleyebilirim. Oyuna hakimdiler ama sonunda golü attık. Nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik” diye konuştu.