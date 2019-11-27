Simon Mignolet: 1-1 iyi sonuç

Club Brugge’ün kalecisi Mignolet, maçın ardından yaptığı açıklamada, “1-1 bizim için iyi bir sonuç, özellikle de karşılaşmanın nasıl gittiğine bakarsanız. Galatasaray’ın çok iyi oynadığını söyleyebilirim. Oyuna hakimdiler ama sonunda golü attık. Nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik” diye konuştu.