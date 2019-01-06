2017/2018 sezonunun başında tam 12 milyon euroluk bedelle Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan ve La Liga'da iyi bir performans sergileyen Kjaer'le ilgili menajeri açık ve net konuştu.

"La Liga'yı bırakıp neden Türkiye'ye gelsin ki!"

Transfer iddialarını sorduğumuz menajer Simon Beck, "Bu iddialar geçen sezon da çıkmıştı. Neden sürekli Kjaer hakkında bu haberler yapılıyor bilmiyorum. Kjaer burada gerçekten mutlu. Şu anda Sevilla'yla şampiyonluk mücadelesi veriyor. la Liga'da şampiyonluk için oynuyor. Dünyanın en iyi liginde... Burayı bırakıp neden Türkiye'ye gelsin ki" dedi.

"Teklifi geçtim, kontakt da yok"

Kjaer'in İspanya'dan ayrılmak gibi bir düşüncesinin yaz aylarında da şu anda da hiç olmadığını belirten Beck, "Şunu söylemek istiyorum. Bu kadar haber yapılıyor ama teklifi geçtim, bir kontakt, iletişim bile olmadı Kjaer için..." şeklinde konuştu.

Kjaer bu sezon Sevilla formasıyla toplam 18 maça çıktı ve bu karşılaşmaların çoğunda 90 dakika forma giydi.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler



