Simon Kjaer ve Danimarkalı sağlık görevlilerine büyük onur

UEFA, 2021 Başkanlık Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka A Milli Takım kaptanı Simon Kjaer, takım arkadaşı Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapmıştı. Simon Kjaer arkadaşının uzun süre başında beklerken, tüm takım kenetlenmiş hatta Kjaer yakın arkadaşı Eriksen'in ailesini de telkin etmişti. Kjaer ile birlikte Danimarka Milli Takımı'nın sağlık görevlileri de ödüle layık görüldü.

Müdahalede bulunan UEFA sağlık personelleriyle, Parken Stadyumu'nun görevlilerine de ödül verileceği duyuruldu.

"Olağanüstü liderlik nitelikleri"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu yılki Başkanlık Ödülleri'nin Danimarka Milli Takımı'nın kaptanına, milli takımın sağlık görevlilerine ve Parken Stadyumu ile UEFA'nın sağlık çalışanlarına verileceğini duyurdu. Kjaer için ek parantez açan yönetim, oyuncuyu "olağanüstü liderlik nitelikleri" başlığında değerlendirdi.

İşte, UEFA 2021 Başkanlık Ödülleri'nin sahipleri:

Parken Stadyumu'nun ekipleri

Mogens Kreutzfeldt (Baş sağlık görevlisi)

Frederik Flensted (Stadyum sağlık müdürü)

Anders Boesen (Sağlık görevlisi)

Peder Ersgaard (Sağlık görevlisi)





UEFA'nın sağlık görevlileri

Jens Kleinefeld

Valentin Velikov





Danimarka Milli Takımı

Morten Skjoldager (Fizyoterapist)

Morten Boesen (Takım doktoru)

Simon Kjær (Takım kaptanı)



