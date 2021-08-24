Simon Kjaer ve Danimarkalı sağlık görevlilerine büyük onur
UEFA, 2021 yılına ait Başkanlık Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı. Euro 2020'de takım arkadaşı Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan uzun süre başında bekleyen, aynı zamanda ailesini telkin eden kaptan Simon Kjaer ve Danimarka Milli Takımı'nın sağlık görevlileri ödüle layık görüldü.
UEFA, 2021 Başkanlık Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka A Milli Takım kaptanı Simon Kjaer, takım arkadaşı Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapmıştı. Simon Kjaer arkadaşının uzun süre başında beklerken, tüm takım kenetlenmiş hatta Kjaer yakın arkadaşı Eriksen'in ailesini de telkin etmişti. Kjaer ile birlikte Danimarka Milli Takımı'nın sağlık görevlileri de ödüle layık görüldü.
Müdahalede bulunan UEFA sağlık personelleriyle, Parken Stadyumu'nun görevlilerine de ödül verileceği duyuruldu.
"Olağanüstü liderlik nitelikleri"
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu yılki Başkanlık Ödülleri'nin Danimarka Milli Takımı'nın kaptanına, milli takımın sağlık görevlilerine ve Parken Stadyumu ile UEFA'nın sağlık çalışanlarına verileceğini duyurdu. Kjaer için ek parantez açan yönetim, oyuncuyu "olağanüstü liderlik nitelikleri" başlığında değerlendirdi.
İşte, UEFA 2021 Başkanlık Ödülleri'nin sahipleri:
Parken Stadyumu'nun ekipleri
Mogens Kreutzfeldt (Baş sağlık görevlisi)
Frederik Flensted (Stadyum sağlık müdürü)
Anders Boesen (Sağlık görevlisi)
Peder Ersgaard (Sağlık görevlisi)
UEFA'nın sağlık görevlileri
Jens Kleinefeld
Valentin Velikov
Danimarka Milli Takımı
Morten Skjoldager (Fizyoterapist)
Morten Boesen (Takım doktoru)
Simon Kjær (Takım kaptanı)