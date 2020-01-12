İtalya’nın ünlü spor kanalı Sky, Kjaer’in İtalyan ekibiyle görüşmek için Milano’ya gelişini görüntüledi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Danimarkalı stoperin, bugün resmi imzayı atacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Atalanda’da beklentilerin altında kalan Kjaer’in, yine kiralık olarak Sevilla’dan satın alma opsiyonuyla alınacağı bildirildi. 30 yaşındaki savunmacının, hafta içinde İtalya Kupası’ndaki SPAL mücadelesinde kadroda olacağı konuşuluyor.