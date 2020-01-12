Simon Kjaer Milan'a gidiyor

Fenerbahçe’nin de ara transferde gündemine gelen ve ismi Beşiktaş’ın yanı sıra Trabzonspor’la da anılan Simon Kjaer’in yeni adresi belli oldu.

12 Ocak 2020, Pazar 06:01
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Simon Kjaer Milan'a gidiyor

İtalya’nın ünlü spor kanalı Sky, Kjaer’in İtalyan ekibiyle görüşmek için Milano’ya gelişini görüntüledi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Danimarkalı stoperin, bugün resmi imzayı atacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Atalanda’da beklentilerin altında kalan Kjaer’in, yine kiralık olarak Sevilla’dan satın alma opsiyonuyla alınacağı bildirildi. 30 yaşındaki savunmacının, hafta içinde İtalya Kupası’ndaki SPAL mücadelesinde kadroda olacağı konuşuluyor.

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