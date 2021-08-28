Adana Demirspor transfere doymuyor. Flaş transferlere imza atan lacivert mavili ekip, son olarak Club Brugge forması giyen Fildişili stoper Simon Deli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

29 yaşındaki defans oyuncusuyle 3 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Club Brugge ile toplam çıktığı 33 maçta 1 gol kaydeden Deli, 1,92'lik boyuyla dikkat çekiyor.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz Slavia Prag ve Club Brugge formasını giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Aramıza hoş geldin Deli" ifadelerine yer verildi.







