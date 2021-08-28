Simon Deli, resmen Adana Demirspor'da
Adana Demierspor bu sezon ki flaş transferlerine bir yenisini daha ekledi. Lacivert mavililler, Club Brugge forması giyen Fildişili stoper Simon Deli'yi 3 yıllığına renklerine bağladığnı açıkladı. Adana temsilcisi Balotelli, Belhanda ve Stambouli gibi Avrupa'nın önde gelen futbolcularını transfer etmişti.
Adana Demirspor transfere doymuyor. Flaş transferlere imza atan lacivert mavili ekip, son olarak Club Brugge forması giyen Fildişili stoper Simon Deli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
29 yaşındaki defans oyuncusuyle 3 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Club Brugge ile toplam çıktığı 33 maçta 1 gol kaydeden Deli, 1,92'lik boyuyla dikkat çekiyor.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz Slavia Prag ve Club Brugge formasını giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Aramıza hoş geldin Deli" ifadelerine yer verildi.
https://twitter.com/AdsKulubu/status/1431654033413005313