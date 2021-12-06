Simla Türker Bayazıt: Hepimiz için çok kıymetli bir adım attık

Tarihte ilk kez Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın Futbol Takımlarını karşı karşıya getirecek ve kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak hazırlık maçı öncesinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, beIN SPORTS’a açıklamalarda bulundu.

'Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımız ile yeni bir yolculuğa başladık'

Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak Coca-Cola Hazırlık Maçını değerlendiren Bayazıt, “Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun böyle özel bir konuya ayrıyeten yer verdiğiniz için, gündeme getirdiğiniz için çok teşekkürler. Bizlere izleyen herkese, beIN SPORTS ekibine selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bu sezon sizin de bildiğiniz gibi Fenerbahçe olarak sahip olduğumuz 9 spor branşının yanına bir yenisini daha ekledik. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımız ile yeni bir yolculuğa başladık. Ülkemizde ve tüm dünyada gelişmekte olan ve aynı zamanda UEFA’nın da büyümesi için yatırım ve projeler yaptığı kadın futbolunun ülkemizde de büyük bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Adımlarımızı da kulübümüzü yurt içi ve yurt dışı arenada temsil edecek şekilde atıyoruz. Bu aşamada Kadın Futbol Takımımız ile ilgili çalışmalarımızı sürdürürken, Galatasaray Spor Kulübü ile bir asrı geçmiş rekabetimizi eşsiz bir amaçla bütünlendirmek üzere hepimiz için çok kıymetli bir adım attık. Yarın Kadına Şiddete Son diyerek beraber toplumumuza, herkese mesajımızı veriyor olacağız.” dedi.









'Aynı mesajı tekrar hep bir ağızdan vereceğiz'

Bu özel organizasyonun iki ayaklı olduğunu ve bir sonraki maçın Ülker Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak olmasına değinen Simla Türker Bayazıt, “Bizim taraftarlarımız maçta olmayacaklar ancak özel bir kontenjanla yöneticilerimiz, kulüp üyelerimiz, çalışanlarımız, sponsorlarımız, derneklerimiz, sporcularımız hep beraber orada olacağız. Bir sonraki maç da bizim stadımızda oynanacak. Orada da taraftarlarımız önünde aynı mesajı vereceğiz. Bu müsabaka ülkemizin iki büyük kulübünün, kadın futbol takımlarını tarihe geçirecek iki karşılaşması olacak. Bu bağlamda hakikaten çok kıymetli bir organizasyon. Bu maçın böyle bir gündeme odaklanması, yani kadına şiddete karşı bir farkındalık yaratma çabası bu konuda atılabilecek çok önemli bir adım. İki kulüp birden yüksek sesle bir duruş ortaya koyuyoruz: ‘Tavrımız Net, Duruşumuz Bir; Kadına Şiddete Son!’ diyerek kadınlara ve kız çocuklarına uygulanan her türlü şiddeti, ayrımcılığı, adaletsizliği reddediyoruz. Bu organizasyon iki ayaklı bir adım. Yarın Galatasaray Nef Stadyumu’nda oynanacak ama bir sonraki karşılaşma bizim stadımızda oynanacak. Orada da biz kendi taraftarlarımızla, kendi üyelerimizle, kendi camiamızla aynı heyecanla organizasyonu sahipleneceğiz ve aynı mesajı tekrar hep bir ağızdan vereceğiz.” şeklinde konuştu.

Bayazıt, Fenerbahçe'nin Tüpraş’ın desteği ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) ‘Eşitliğe ancak kadınlar ve erkekler omuz omuza verdikleri zaman ulaşabiliriz’ diyerek başlattığı ‘HeforShe Hareketi’ni destekleyen ilk spor kulübü olma özelliğini taşımasına ilişkinse şu değerlendirmede bulundu:

“Bildiğiniz gibi yaklaşık 4 senedir Tüpraş’ın desteğiyle Birleşmiş Milletler ile yaptığımız çalışmalar doğrultusunda kadın ve kız çocuklarının sporda güçlenmesine destek olmak için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini sağlayabilmek için HeForShe hareketine destek veriyoruz. Kadınların ve kız çocuklarının haklarının korunması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve yaşam hakkına saygılı bireyler yetiştirmesi konusunda harekete geçen ilk spor kulübü olduk. Bu bağlamda hem ülkemizde hem de uluslararası arenada gerçekten büyük yankı uyandırdık, örnek spor kulübü olarak. Birçok yerde de adımıza yer verildi. Bu süreçte bunun gururu ve sorumluluğu ile bu konuda pek çok adımlar attık. Bu bağlamda toplumsal farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu özel organizasyona gelecek olursak sonuçta şunu da söylemek isterim ki bir maç oynanacak ama kim kazanırsa kazansın bu maçın gerçek galibinin kadınlar ve Türk sporu olacağını biliyoruz. Bu bağlamda şunu tekrar söylemek isterim ki, tavrımızdan ve duruşumuzdan asla ödün vermiyoruz.”

Simla Türker Bayazıt, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Son olarak bir mesaj daha vermek istiyorum: ‘Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok!’ diyoruz ve tüm taraftarlarımızı, ülkemizin her bir bireyini de bu mesajı sahiplenmeye davet ediyoruz.”