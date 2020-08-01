Simir testi 18 yaşını geçen birçok kadından istenen bir test olarak öne çıkmaktadır. Özellikle yapılan test ile beraber meydana gelebilecek olası hastalıklar konusunda bilgi alınır. Sağlık konusunda kadınlar için büyük bir öneme sahip olan bu test, uzman doktor kontrolü altında gerçekleştirilerek erken zamanda bir tedavi imkanı sağlar.

Simir testi nedir?

Enfeksiyon ve kanser değerlendirmesi gerçekleştirilmesi konusunda ele alınan teste simir testi denmektedir. 18 yaşını geçmiş olan tüm kadınlar için yapılan bir test olduğunu söylemek mümkün. Diğer yandan rahim ağzı hakkında bilgi sağlayan önemli testlerden biridir. Ele alınan bu test ile beraber ayrıca yine genel bir tarama yapma imkanı sağlanır.

Simir testi neden yapılır?

Genel olarak 18 yaşını geçmiş ve cinselliği yaşamış olan kadınlara simir testi yapılmaktadır. Bunun temelinde rahim ağzı kanserinin anlaşılması yatar. Jinekolojik açıdan rutin bir kontrol olarak öne çıkan bu test, olası rahim ağzı kanserinin erken zamanda teşhisi noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Simir testi sonuçlarının çıkması ne kadar sürer?

Rahim ağzından alınan sıvı laboratuvar ortamında teste tabi tutulur. Kadın doğum uzmanları kontrolü altında gerçekleştirilen bu test, herhangi bir ağrıya sebep olmaz. Laboratuvar ortamında ve uzman doktora bağlı olarak, test sonuçlarının çıkması değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda hastalıkları belli edecek duruma göre de farklı süreler dahilinde sonuçlar alınır.

Simir testi pozitif ve kızarıklık ne anlama gelir?

Simir testi ile beraber pozitif ya da kızarıklık durumları belli başlı bazı hastalıkların habercisi olabilmektedir. Özellikle en önemlisi rahim ağzı kanseridir. Gerekli olan referans aralığının üzerinde kan testi ile beraber problemin ortaya çıkmış olması, rahim ağzı kanseriyle karşı karşıya kalma durumunu tetiklemektedir.