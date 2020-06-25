Simeone rekora bir galibiyet uzak

İspanya Ligi’nde Barcelona ile Real Madrid’in gerisinde kalan Atletico Madrid önceki akşam Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım yolunda önemli bir galibiyet aldı. Levante’yi 1-0 deviren Kırmızı- Beyazlılar’da bu galibiyet teknik direktör Diego Simeone için de özel bir anlam taşıyor. Atletico’nun başında 194. lig maçından zaferle ayrılan Arjantinli çalıştırıcı, kulüp efsanesi ve bir dönem Fenerbahçe ’yi de çalıştıran Luis Aragones’in rekorunu egale etti. Madrid ekibi cumartesi günü Deportivo’yu mağlup ederse Simeone rekorun yeni sahibi olacak