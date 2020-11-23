Simeone ilk kez Barcelona'yı yıktı
Önceki akşam Atletico, Barcelona'yı 1-0 devirdi. Simeone ligde ilk kez Barça'ya karşı kazandı. 8 yıldır İspanyol ekibini çalıştıran Arjantinli hoca, şampiyon olduğu 2013-14 sezonunda dahi Katalan devini mağlup edememişti.
Diego Simeone şeytanın bacağını kırdı... 2012'den bu yana Atletico Madrid'i çalıştıran Arjantinli teknik adam önceki akşam bir ilki yaşadı. Tecrübeli hoca, öğrencilerinin, Barcelona'yı 1-0 mağlup etmesiyle kariyerinde ilk kez ligde Barça'yı yenmiş oldu.
Devler Ligi'nde elemişti
Daha önce 2015-16'da Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Katalan devini elemeyi başaran Simeone, şampiyon olduğu 2013-2014 sezonunda dahi ligde Barcelona'yı yıkamamıştı. İki maç da beraberlikle sonuçlanmıştı. 17 maçta 11 mağlubiyet, 6 beraberlik alan başarılı çalıştırıcı, 8. yılında, 18. maçında Barcelona'yı devirmeyi başardı.