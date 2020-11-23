Diego Simeone şeytanın bacağını kırdı... 2012'den bu yana Atletico Madrid'i çalıştıran Arjantinli teknik adam önceki akşam bir ilki yaşadı. Tecrübeli hoca, öğrencilerinin, Barcelona'yı 1-0 mağlup etmesiyle kariyerinde ilk kez ligde Barça'yı yenmiş oldu.

Devler Ligi'nde elemişti

Daha önce 2015-16'da Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Katalan devini elemeyi başaran Simeone, şampiyon olduğu 2013-2014 sezonunda dahi ligde Barcelona'yı yıkamamıştı. İki maç da beraberlikle sonuçlanmıştı. 17 maçta 11 mağlubiyet, 6 beraberlik alan başarılı çalıştırıcı, 8. yılında, 18. maçında Barcelona'yı devirmeyi başardı.