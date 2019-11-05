Şimdiden 3 yenilgi

Fenerbahçe, hatırlamak dahi istemediği geçtiğimiz sezona oranla ilk 10 haftayı çok daha iyi geçirdi. Cocu yönetiminde bu süreçte 9 puanla düşme hattının hemen üstünde yer alırken, bu sene 17 puanla zirveyi kovalıyorlar.

Ancak Ersun Yanal’ın kişisel performansına bakıldığında, ortaya ilginç bir tablo çıktı. Başarılı teknik adam, geçtiğimiz sezon 16. haftada, kendi kurmadığı, adeta bunalıma girmiş bir kadroyu almıştı. Yanal, bu takımla çıktığı 19 lig maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik, 3 yenilgilik performans sergiledi. Düşme hattında aldığı takımla Avrupa Ligi’ni kıl payı kaçırdı.

Yine aynı rakipler

Ersun Yanal, bu sezon kendi kurduğu ve şampiyonluk parolasıyla yola çıktığı kadroyla ise geçen sene gördüğü yenilgi sayısına 10. haftadan ulaştı. Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Kayseri, Alanya ve Başakşehir’e kaybetmişti. Bu sezon da yine Kayseri ve Alanya’nın yanı sıra Antalya’ya mağlup oldu.

Aslıhan Çil