Şimdi sıra Terim’in heykelinde

Şampiyonluk hediyesi olarak Fatih Terim’e büyük bir jest yapmayı düşünen Galatasaray Yönetimi’nin deneyimli teknik adamın heykelini dikmeyi planladığını ilk kez FANATİK yazmıştı.

20 Mayıs 2019, Pazartesi 06:01
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Şimdi sıra Terim’in heykelinde

Başakşehir maçında mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılılar’da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi en kısa zamanda bu konuda harekete geçecek. Fatih Terim’in heykelinin Türk Telekom Stadı’nın girişinde yapılması düşünülüyor.

Rekor üstüne rekor!

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 22 Eylül 1996 ile 12 Eylül 1998 arası ligde iç sahadaki 35 maçlık (29 galibiyet/6 beraberlik) yenilmezlik serisini yakalamıştı. Terim dün Başakşehir galibiyetiyle (30 galibiyet/6 beraberlik) kendi rekorunu geliştirdi, Aslan’ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 36 maça çıktı.

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