Şimdi sıra para curlingde

Türk Sporu’nda yaklaşık 10 geçmişi bulunan curlignde, Avrupa Şampiyonası geride kalırken, Kadın Milli Takımımız tarihi başarılar elde etti. Şampiyonada B klasmanında gümüş madalya kazanan Ay-Yıldızlı ekibimiz daha da önemlisi, dünyanın en iyi takımlarının yarıştığı A klasmanına çıkma ve Dünya Şampiyonası Elemeleri’ne mücadele etme hakkı elde etti.

Curligdeki bu yükselişin ardından şimdi de Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımımız aynı başarıyı yakalamaya çalışacak. Züleyha Bingöl, Kenan Coşkun, Savaş Şimşek, Turan Akalın ve Deren Özgen’in oluşan Ay-Yıldızlı ekibimiz, yarın Finlandiya’ya başlayacak Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek.

B klasmanında Polonya, İsveç, Kanad, Japonya ve İtalya’yla karşılaşacak. Millilerimiz ilk 3’e girmeyi başarırsa, A klasmanına yükselecek.