Şimdi sıra madalyada

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Miletler Ligi’nde üst üste 2. kez final grubuna kalmanın sevincini yaşadı.

22 Haziran 2019, Cumartesi 06:01
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Şimdi sıra madalyada

Geçen sezon gümüş madalya kazanarak tarih yazan Filenin Sultanları yine şampiyonluk başarısı için mücadele edecek. FIVB Milletler Ligi’nde geçen sezon tarihinde ilk kez finale kalan ve ABD’ye yenilerek 2.’likle yetinen A Milli Kadın Voleybol Takımımız bu sezonda organizasyonda son 6 takım arasındaki yerini aldı. 5 ayaktan oluşan Milletler Ligi’nde oynadığı 15 karşılaşmada 11 galibiyet alarak 32 puan toplayan Filenin Sultanları genel sıralamayı 5. sırada bitirdi ve final grubuna çıktı. Kızlarımız organizasyondaki 4 mağlubiyetini ise; Japonya, Çin, Belçika ve İtalya’ya karşı aldı. 

Çin ve İtalya’yla eşleştik 

Ay-Yıldızlı ekibimiz final grubuna ev sahibi Çin’in yanı sıra Brezilya, İtalya, ABD ve Polonya’yla birlikte yükseldi. 6’lı Finaller, 3-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Çin’in ev sahipliğinde Nanjing’te yapılacak. Filenin Sultanları, 6 Finaller’de A Grubu’nda ev sahibi Çin ve İtalya’yla birlikte yer alacak. Grupta ilk iki sırada yer alan takımlar son dörtte çapraz eşleşmeyle finale çıkmak için mücadele edecek. B Grubu’nda ise ABD, Brezilya ve Polonya bulunuyor.

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