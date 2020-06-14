Yaklaşık 3 ay sonra çıktığı ilk maçta zafere uzanan ve Göztepe’yi 3-1’lik net bir skorla yıkan Trabzonspor’da keyifler yerinde. Guilherme’nin henüz 41. dakikada atılmasına rağmen tempoyu hep elinde tutan Bordo- Mavililer, gelecek adına da çok iyi sinyaller verdi. Ortaya konan mücadele ve oynanan futbol teknik direktör Hüseyin Çimşir’i fazlasıyla memnun ederken, genç hoca maçın ardından soyunma odasında oyuncularını tebrik etti. Çimşir, “3 ay sonra çıkıp oynamak, üstelik 50 dakika 10 kişi mücadele etmek hiç kolay değil. Müthiş mücadele gösterdiniz. Şampiyon takım gibi oynadız. Görmek istediğimiz özveri, mücadele, hırs işte bu. Bu havayı kesinlikle bozmayacağız. Koskoca bir camia, taraftar bize güveniyor. Onları mutlu edeceğiz. Size güveniyorum” sözleriyle öğrencilerini kutladı.

‘Tamamen o maçı düşüneceğiz’

Salı günü Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile oynayacakları maçı işaret eden Bordo-Mavili takımın teknik patronu, “Artık tamamen bu karşılaşmayı düşüneceğiz. Evimizde 2-1 kazandık. Trabzon’da yaptığımız gibi İstanbul’da da galip geleceğiz. Bu futbolun daha da üstüne çıkacağınızaşüphem yok” ifadelerini kullandı.

Safa Can Konuksever