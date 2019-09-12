Voleybolda avrupa heyecanı erkeklere taşınacak. Filenin sultanları’nın avrupa 2.’liği sonrası a Milli erkek Takımımız da en iyi dereceyi almak için mücadele verecek. Türkiye, daha önce 9 defa katıldığı turnuvada 11’incilikten ötesini göremedi.

CEV Altın Lig’de şampiyon olduk

Ancak haziran ayında avrupa altın Ligi’nde namağlup şampiyon olan ve tarihi bir başarıya imza atan Filenin efeleri sıralamada daha üst basamaklar için umut verdi. ayyıldızlılar, C Grubu’nda rusya ve slovenya gibi güçlü rakipler arasında ilk 4 arasındaki en iyi sıralamayı elde edip, 16’lı tura kalmaya çalışacak. Grup maçlarının 4 ülkede oynandığı organizasyonda Türkiye slovenya’da sahaya çıkacak. Filenin efeleri, gruptaki ilk sınavını bugün son şampiyon rusya karşısında verecek. Mücadele 15.30’da başlayıp, TrTspor’dan naklen yayınlanacak.