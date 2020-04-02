Hes Kablo Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung’un sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona edecek. 2016-2017 sezonunda Hes Kablo Kayserispor’a transfer edilen ve 3 sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Silviu Lung, kararını vermiş değil.

Rumen kaleci, Türkiye'de kalıp kalmayacağı yönünde henüz bir karara varmış değilken sarı kırmızılı kulüp de Lung'un sözleşmesini uzatmak adına bir girişimde bulunmadı. Opsiyon hakkı Kayserispor'da olan Lung'un maaşına zam yapılması halinde sözleşmesinin uzatılabileceği ifade ediliyor.