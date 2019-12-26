Silvere Ganvoula kimdir, kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş'ta Silvere Ganvoula harekatı başladı. Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Siyah Beyazlı ekip, Bundesliga 2 ekibi Bochum'da forma giyen Silvere Ganvoula'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 1,91’lik golcü için resmi temasların haftaya başlayacağı öğrenildi. 2015 yılında Elazığspor formasını giyen ve bir türlü şans bulamayan Ganvoula, Gakgoşlar'da beğenilmeyince, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya bedelsiz olarak gitmişti.

Tam adı Silvere Ganvoula M'boussy olan başarılı oyuncu, 22 Haziran 1996'da Kongo'da dünyaya geldi. 2014 yılında Kongo ekiplerinden Patronage Sainte Anne'de futbola başlayan M'boussy, aynı yıl Fas ekibi Raja Casablanca'ya transfer oldu. 19 yaşında yolu Türkiye'ye düşen forvet oyuncusu 1015 yılında Elazığspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Elazığspor'da bir türlü forma şansı bulamayan genç oyuncunun Türkiye kariyeri de kısa sürdü. Elazığ'da 19 maçta 5 gol atabilen M'boussy, yarım sezon sonra Belçika ekiplerinden Westerlo'nun yolunu tuttu.

Westerlo'da 20 lig mücadelesinde 7 gol, 1 de asist yapan M'boussy, bu performansının ardından 1.2 milyon euro karşılığında Anderlecht'e geçti. Anderlecht, büyük bir sıçrama yapması beklenen kule forvetin sözleşmesine 30 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi ekletmişti. Fakat işler yolunda gitmedi.

Anderlecht'te beklentilerin uzağında kalan Ganvoula, sırasıyla Westerlo ve Mechelen'e kiralandıktan sonra Almanya ekibi Bochum'a transfer oldu. Bundesliga 2'de yer alan Bocum, 21 maçta 5 gol atan Silvere Ganvoula'nın bonservisini 400 bin euro karşılığında satın aldı.

Bu sezon Mavi-Beyazlılar’da çıktığı 18 mücadelede 13 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan 23 yaşındaki 1,91’lik golcünün Bochum'la 2023 yılının Haziran ayında kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kongo A Milli Takım formasını 1 kez giyen başarılı oyuncu 1 de gol attı. Profesyonel kariyerinde 110 maçı olan Ganvoula, rakip filelere 34 gol bıraktı.

Sağ ayağını etkili kullanan ve 1.91'lik boyuyla hava toplarında rakiplerine üstünlük kuran Kongo'lu oyuncunun piyasa değeri ise 2.5 milyon euro.