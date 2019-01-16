Savunmayı Sadık Çiftpınar ile güçlendiren Fenerbahçe, orta saha için de bir süredir arayıştaydı. Gündeme gelen isimlerden Adrien Silva konusunda mutlu son yakın. Sportif direktör Damien Comolli, sezon başında İslam Slimani için yakın temas kurduğu Leicester’lı yöneticilerden bu kez Adrien’i istedi.

Portekizli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda İngiliz ekibi yeşil ışık yaktı. Comolli’nin 29 yaşındaki oyuncuyla yaptığı görüşmenin de olumlu geçtiği öğrenildi. Adrien’in kiralanması konusunda girişimler tamamlandı. Gözler Ersun Yanal’a çevrildi.

Önceliği Tolgay Arslan

Yanal’ın onay vermesi halinde, yıldız futbolcu hemen İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçecek. Deneyimli teknik adamın önceliği Tolgay Arslan. Bu nedenle Tolgay konusunda yaşanacak gelişmeleri bekliyor. Eğer bu konuyla ilgili olarak kısa sürede bir gelişme yaşanmazsa, Ersun Yanal’ın Adrien Silva için gerekenin yapılması talimatını vereceği öğrenildi.

Slimani’nin kankası

Adrien ile Slimani, 2013-2016 yılları arasında Sporting formasını terletti. Çok iyi arkadaş olan ikili, kazanılan Portekiz Kupası ve Portekiz Süper Kupası’nda büyük pay sahibi oldu. Önce Slimani 2016’da, ardından Adrien 2017’de Leicester’ın yolunu tuttu. İki oyuncu için de Leicester macerası hayal kırıklığı yarattı.