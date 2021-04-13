Kamerun ve Şili kadın futbol takımları, Manavgat ilçesinde karşılaştı. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı, Macaristan Futbol Federasyonundan Katalin Kulcsar yönetti.

Her iki takımın da karşılıklı atakları değerlendiremediği maç, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Aynı statta 10 Nisan’da oynanan ilk maçta Kamerun’u 2-1 mağlup eden Şili, Tokyo Olimpiyatları’na gitmeye hak kazanan takım oldu.

Karşılaşmanın ardından Şili Milli Takımı futbolcuları ve teknik heyeti, sahada uzun süre sevinç yaşadı. (AA)