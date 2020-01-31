Şilan Makal, 4 yıldır aşk yaşadığı kendisinden 3 yaş büyük futbolcu Şener Özbayraklı (30) ile haziran ayında yapacakları düğünün hazırlıkları için neredeyse tüm gün koşturduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, "Yoğun, yorucu fakat bir o kadar da keyifli bir süreçten geçiyorum. Bugün çok şükür en öneli olan şeylerden birisi olan gelinliğimi satın aldım" dedi.

27 yaşındaki, güzel, "Artık gelinlik tamam. Şimdi de gelinliğim için ayakkabı bakmaya başlayacağım" açıklamasında bulundu.

Çiftin, Şener Özbayraklı’nın memleketi olan Artvin-Borçka’da, gösterişten uzak bir kır düğünüyle evleneceği konuşuluyor. Geçtiğimiz aylarda Mecidiyeköy'de bir AVM'de tiyatro izlemeye giden ikili, magazin muhabirleri tarafından fotoğraflandıklarını fark edince paniklemişti.

Milliyet