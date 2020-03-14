Şilan Makal: İkimiz de odunuz

Şilan Makal’ın, Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer olan Şener Özbayraklı ile 4 yıldır aşk yaşadığı 3 ay önce ortaya çıkmıştı.

Ramazan Bayramı sonrası, haziran başında nikah masasına oturacaklar. Oyuncu, “Henüz evlilik teklifi almadım. Çünkü ikimiz de odunuz, hiç romantik değiliz. Bu tür şeylere önem vermiyoruz. Aramızda konuşurken evlenmeye karar verdik. Bana kalsa düğün bile yapmayacağım. Ama aileler istiyor” diye konuştu.

Şilan Makal, Şener Özbayraklı’nın doğup büyüdüğü Artvin’de kır düğünü ile gelin olacağını da söyledi. Sevgililer davetlilerden altın değil, çocuklara bağışlamak için kitap getirmelerini istiyor.

Posta