Silahtaroğlu Vanspor FK - Niğde Anadolu FK maç sonucu: 4-2

Stat: Atatürk
Hakemler: Gürcan Hasova xx, Mehmet Dura xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx, Taner Tuncer xx
Vanspor FK: Onur Tekin xx, Miraç Acer xx, İsmet Kavuştu xx, Uğur Adem Gezer xx, Barış Gök xx, Barış Sağır xx (Bahtiyar Yılmaz ? dk. 90), Fatih Somuncu xx, Ogün Özçiçek xx (Furkan Polat x dk.), Emrah Tacir xx (Yusuf Şengüler x dk. 76), Mehmet Özdıraz xxx (Furkan İnce ? dk. 90+1), Hamza Küçükköylü xx (Eren Kiyağ ? dk. 90+1)
Teknik direktör: Zeki Yılmaz
Niğde Anadolu FK: Mertcan Dağlı x, Ferhat Katipoğlu x, Yiğit Demir x, Alperen Selvi x, Hüseyin Solaklı x (Tayfun Tatlı x dk. 46), Polat Abay x, Hüseyin Erkan x, Emre Oymak x (Barışcan Işık Altunbaş x dk. 76), Eren Aydın x, Atalay Yıldırım x (Musa Bulut x dk. 77), Ertuğrul Tekşen x (Sarper Çağlar x dk. 46)
Teknik direktör: Ceyhun Müderrisoğlu
Goller: Emrah Tacir (dk. 24), Hamza Küçükköylü (dk. 32), Mehmet Özdıraz (dk.37), Fatih Somuncu (dk. 66) (Vanspor FK), Barışcan Işık Altunbaş (dk.80), Sarper Çağlar (dk.83), (Niğde Anadolu FK)
Sarı kartlar: Miraç Acer, (Vanspor FK), Alperen Selvi, (Niğde Anadolu FK)
İHA