Şike davasında beraat!

2011’den beri kamuoyunun gündeminde olan ‘Futbolda sözde şike Davası’nda Yargıtay 5. Ceza Dairesi, usulden bozma kararı vermişti. Bunun üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava yeniden görülmeye başlanmıştı. Mahkemenin 16 Temmuz 2020’de verdiği ayırma kararı sonrası iki dosya olarak duruşma yapıldı. Yargıtayın haklarında verilen kararları usulen bozduğu, dosyası ayrılan 20 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, Şekip Mosturoğlu, Alaattin Yıldırım ve Sami Dinç katıldı.

Koç’la Yıldırım görüşmedi

Duruşmada diğer sanıklar ve müdahil taraflar Fenerbahçe Spor Kulübü ile Trabzonspor Kulübü Derneği’ni de avukatları temsil etti. Duruşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve diğer yöneticiler de izledi. Duruşma öncesi mahkeme koridorlarında bekleyen Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un bir araya gelmedikleri görüldü. Aralarında Şekip Mosturoğlu, Alaattin Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın da bulunduğu 19 sanığın, ‘şike ve teşvik primi’ suçlarından, delil yetersizliği gerekçesiyle beraatlerine karar verildi.

‘9 yıldır yargılanıyorum’

Bu duruşmanın ardından, dosyası ayrılan, Aziz Yıldırım’ın da aralarında olduğu 5 hükümlünün yargılandığı dava duruşması gerçekleşti. Duruşmaya Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi katıldı. Aziz Yıldırım söz alarak, “9 yıldır yargılanıyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Mahkeme sanıkların ‘şike ve teşvik primi’ suçlarından delil yetersizliği gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.



