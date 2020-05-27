Sihirdar Vadisi Arena Sancakları için flaş açıklama

Riot Games, League of Legends esporu için tasarladığı en yeni dijital ürünü Sihirdar Vadisi Arena Sancakları hakkında bir bilgilendirme yazısı geçti.

İşte Riot Games'den yapılan açıklama:

Bugün League of Legends esporu için tasarladığımız en yeni dijital ürünümüz olan Sihirdar Vadisi Arena Sancaklarından bahsedeceğiz. Sihirdar Vadisi Arena Sancakları, dünyanın dört bir yanındaki liglerimize Sihirdar Vadisi'nin resmi maçlar sırasında izleyicilere nasıl göründüğünü değiştirme imkânı sunacak. Arena Sancakları ilk olarak LEC, LCS, LCK, LPL ve uluslararası turnuvalarda kullanılacak.

Resmi League of Legends esporu yayınlarını izleyen taraftarlar, Yaz Mevsimi'nden itibaren Vadi'de daha fazla espor markası görmeye başlayacak. Gelecekte liglerimiz daha özgün yaklaşımlar deneyerek yerel ve bölgesel taraftar kitleleriyle etkileşime girmek için partnerlerimizle daha büyük çalışmalar gerçekleştirebilecek.

Bu, Yaz Mevsimi'nden önce duyurduğumuz ve esporun izleyici deneyimini zenginleştirmek için tasarladığımız ilk dijital ürünümüz. Geleneksel sporlarda bulunan enerjiye sahip bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz ve bu amacımız doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu sancaklar maçları çevrimiçi ortamda izleyen taraftarlara görünecek olsa da profesyonel oyuncular resmi maçlarda standart Sihirdar Vadisi modelini görmeye devam edecek. Böylece yeni görsel model, onların antrenmanlarını etkilemeyecek ve oyuncular aynı Vadi'de mücadele edebilecek.

Bunu liglerimizin ve takımlarımızın büyümesine yardım etmek için attığımız bir sonraki önemli adım olarak görüyoruz. Sihirdar Vadisi Arena Sancakları, Pro View ve izleyici görevleri gibi ürünlerimizle beraber League of Legends'a katabileceğimiz yeni deneyimler oluşturmamızı sağlıyor. Bu deneyimler sayesinde oyuncular ve izleyiciler sporumuzla farklı yollardan etkileşime girebiliyor. Maçları evlerinden takip eden taraftarlar için dijital bir deneyim oluşturacak daha fazla ürünü Yaz Mevsimi'nden önce duyuracağız!