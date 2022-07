Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorularının yanıtları ve 2022 güncel zamlı sigara fiyatları arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere yaklaşık bir ay önce tüm sigara markalarında 2'şer TL zam yapılmıştı. Paket fiyatları en pahalı ve en ucuz sigara konusunda da belirleyici olurken 2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle JTİ grubu markalara zam gelmişti. Philip Morris, BAT ve İmperial sigara gruplarında da fiyat artışı yaşandı. Sağlığa zararlı olmasına karşın tütün ürünü kullananlar, zamlı sigara fiyatları ile ilgili bilgi edinmek istiyor.

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam geldiği haberlerinin yayılmasının ardından güncel ve zamlı sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Gelen yeni zamlı fiyat listesi sonrası Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M fiyatları da netleşmiş oldu.

Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Gelen yeni zamlı fiyat listesi sonrası Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M fiyatları da netleşmiş oldu. Güncel liste ile en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları da belli olurken öte yandan fiyatlarda 3 TL'ye varan bir artış görüldü.

Sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'yi gördü. Gruptaki sigaralara gelen zamla birlikte BAT grubunda en düşük fiyatlı sigarası 27,50 lira oldu. Philip Morris'in en düşük sigarasının fiyatı ise 30,50 lira olurken en yüksek sigara fiyatı 34,50 TL'yi gördü. İmperial grubuna da gelen 2 TL'lik zam sonrasında en düşük fiyatlı sigarası 25 lira oldu. İmperial'in en yüksek sigara fiyatı 31 TL'yi gördü.

2022 güncel zamlı sigara fiyatları

JTI SİGARA FİYATLARI:

Winston Slender: 28 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 28 TL

Winston: 29 TL

Winston Xsence Black&Gray: 30 TL

Camel Slender: 27,50 TL

Camel: 28 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

LD: 27,50 TL

2022 PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI (1 AĞUSTOS 2022 İTİBARİ İLE GEÇERLİ)

Marlboro Edge: 32 TL

Marlboro Touch: 33 TL

Marlboro: 34 TL

Parliament: 34,50 TL

Parliament Midnight Blue: 33,50 TL

Muratti: 32 TL

Muratti Blu: 31 TL

Lark: 31 TL

Chesterfield: 30,50 TL

L&M: 30,50 TL

2022 BAT SİGARA FİYATLARI:

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 28 TL

Kent D-Range: 28 TL

Kent (Blue, Grey, White): 29 TL

Kent Slims: 31 TL

Rothmans: 27,50 TL

Tekel 2000: 27,50 TL

Tekel 2001: 27,50 TL

Viceroy: 28,00 TL

Pall Mall: 28,00 TL

Samsun: 28,00 TL

Maltepe: 28,00 TL

Sigara nasıl bırakılır?

Boyut olarak ufak gözükse de yarattığı olumsuz durum açısından devasa büyüklükte olan sigarayı bırakmak için birçok çözüm yolu da bulunmaktadır. İnsanın sigarayı bırakmaya kendini şartlaması, sigaranın eninde sonunda bırakılmasına yol açacaktır. Peki, sigara nasıl bırakılır? Sigara bırakmak için yapılması gerekenler nelerdir? Sizler için derlediğimiz haberimizde sigara bırakma yöntemlerine değindik.

Neden sigarayı bıraktığınızın farkında olun. Sigarayı bırakmak için geçerli sebep ya da sebeplerinizi belirleyin. Kendi sağlığınıza ve ekonominize iyi gelmediği gibi, aileniz açısından da maddi ve manevi zararlara yol açabilir.

İlk günden kesin konuşmayın. Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz ilk günde "bu iş kesin bitti" psikolojisine bürünmeyin. Unutulmamalıdır ki, sigara içerdiği yüksek nikotinle yıllar boyunca sizi kendisine alıştırmıştır. Temkinli adım atmakta fayda vardır.

Uzmanlara danışın. Sigara bırakmada yardım almaktan çekinmeyin. Gerekirse konu ile ilgili uzmanlardan, doktorlardan yardım isteyip ilaç önerisi alın. Psikolojik destek almaya hazır olun. Sigarayı bırakmanın maddi halden ziyade manevi yöne ilişkin bir olgu olması, sigarayı bırakma sürecinde sizi psikolojik olarak sarsıntılara açık hale getirebilir. Bu süreçte aileniz, eşiniz, dostunuz veya çeşitli uzmanlardan psikolojik yardım alabilirsiniz.

Çevrenizi sigaralardan arındırın. Çalıştığınız ofiste çekmecenizde veyahut evde masanın üstünde… Sigaranızı bırakmadan önce sigaranızı nerelere koyduğuysanız sigaraları alın ve çöpe atın. Gözünüzün önünde sigara tutmayın.

İlk problemde sigaraya dönmeyin. Günlük hayat içerisinde karşılaştığınız ilk zorlukta sigarayı çözüm yolu olarak görmeyin. Alternatifleri belirleyin. Tespih çekmek, çekirdek çitlemek, müzik dinlemek ya da sakız çiğnemek… Doğru olanı belirleyin!

Ödül mekanizması oluşturun. Sigarayı bırakma eyleminden sonra belirli aralıklarla (her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl gibi) kendinizi ödüllendirin.