Sigaraya zam geldi mi? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? soruları Resmi Gazete'de 13 Mayıs tarihli yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları'na göre sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırılmasının ardından gündem oldu. Sigarada 0,3899 lira olan asgari maktu vergi Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 0.4569'a çıktı. Böylece 1 paket sigaradaki vergi 7.79 liradan 9.13 liraya çıktı. Sigarada vergi satış fiyatı üzerinden alındığı için hem bu verginin üstüne eklenecek olan KDV hem yüzde 67'lik nispi vergiyle 1 paket sigarada en düşük fiyat 11.6 liradan 13.6 liraya çıkacak. Bu artırım ile Maliye'nin 1 yılda 1 milyar liralık vergi artışı sağlayabileceği hesaplandı.

Bu gelişmeyle birlikte 'Sigaraya zam mı geldi? 2020 Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi?' sorularını google üzerinden sıklıkla sorulmaya başlandı.

Sigaraya zam mı geldi?

Sigara fiyatlarına yapılacak zam 2020 yılının başınında Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı ile Temmuz ayına ertelenmişti. Karar Resmi Gazete'de yayımlanmış ve sigaradaki enflasyon oranındaki otomatik vergi artışı bu yıl ocak-haziran döneminde uygulanmamıştı.

Buna göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artışla 0,3899 liradan 0,4569 liraya yükseltildi. Aynı karara göre, sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 lira olarak korundu. Böylece sigara fiyatlarının 2 lira yükselmesi bekleniyor.

2020 Güncel sigara fiyatları ne kadar?

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro: 18 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Parliament: 18,50 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,50 TL

L&M Mode: 14 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 12 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

Violet Menthol – Slims: 15 TL

Winner Slims – Family: 13 TL

Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL

HD Blue Slims – Family: 12,50 TL

HD Katkısız RED: 12 TL

HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL

President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL

President Queen Size Family: 11,50 TL

Vigor: 12 TL

Point Blue: 11,50 TL

Medley: 11,50 TL

MMC: 12 TL

Hazar: 11 TL

Sigara nasıl bırakılır?

Boyut olarak ufak gözükse de yarattığı olumsuz durum açısından devasa büyüklükte olan sigarayı bırakmak için birçok çözüm yolu da bulunmaktadır. İnsanın sigarayı bırakmaya kendini şartlaması, sigaranın eninde sonunda bırakılmasına yol açacaktır.

Neden sigarayı bıraktığınızın farkında olun. Sigarayı bırakmak için geçerli sebep ya da sebeplerinizi belirleyin. Kendi sağlığınıza ve ekonominize iyi gelmediği gibi, aileniz açısından da maddi ve manevi zararlara yol açabilir.

İlk günden kesin konuşmayın. Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz ilk günde "bu iş kesin bitti" psikolojisine bürünmeyin. Unutulmamalıdır ki, sigara içerdiği yüksek nikotinle yıllar boyunca sizi kendisine alıştırmıştır. Temkinli adım atmakta fayda vardır.

Uzmanlara danışın. Sigara bırakmada yardım almaktan çekinmeyin. Gerekirse konu ile ilgili uzmanlardan, doktorlardan yardım isteyip ilaç önerisi alın.

Psikolojik destek almaya hazır olun. Sigarayı bırakmanın maddi halden ziyade manevi yöne ilişkin bir olgu olması, sigarayı bırakma sürecinde sizi psikolojik olarak sarsıntılara açık hale getirebilir. Bu süreçte aileniz, eşiniz, dostunuz veya çeşitli uzmanlardan psikolojik yardım alabilirsiniz.

Çevrenizi sigaralardan arındırın. Çalıştığınız ofiste çekmecenizde veyahut evde masanın üstünde… Sigaranızı bırakmadan önce sigaranızı nerelere koyduğuysanız sigaraları alın ve çöpe atın. Gözünüzün önünde sigara tutmayın.

İlk problemde sigaraya dönmeyin. Günlük hayat içerisinde karşılaştığınız ilk zorlukta sigarayı çözüm yolu olarak görmeyin. Alternatifleri belirleyin.

Tespih çekmek, çekirdek çitlemek, müzik dinlemek ya da sakız çiğnemek… Doğru olanı belirleyin!

Ödül mekanizması oluşturun. Sigarayı bırakma eyleminden sonra belirli aralıklarla (her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl gibi) kendinizi ödüllendirin.