Siesta Mobilya, EuroLeague 2022 Final Four Resmi Sponsoru oldu

Türkiye’nin ilk plastik bahçe mobilya markası Siesta, 2018 yılından bu yana global sponsorluğunu üstlendiği Euroleague ile iş birliğine, 2022 Final Four’un resmi sponsoru olarak devam ediyor.

Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, resmi sponsor ortaklığı için, ‘’100’den fazla ülkede 500 satış noktasına ulaşmış bir marka olarak, dünyanın ilgiyle takip ettiği basketbol ligi Euroleague’in, 2022 Final Four resmi sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. ‘’Yenilikçi ve dinamik tasarımları ile ürünlerin %85’ini ihraç eden bir marka olarak, kurulduğumuz günden bu yana ‘kaliteli ürün üretme misyonumuzla, üretim ve tasarım odağında, markamıza değer katarak, AB ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ulaştık. Sporun kitleleri destekleyici ve bütünleştirici gücüne her zaman inanarak, markamızın dinamik yapısı ve tasarım yaklaşımı kapsamında Euroleague gibi Avrupa’nın en prestijli organizasyonuyla uyumlu bir iş birliğine imza attık. 2022’de Berlin’de düzenlenecek Final Four’da yer alacak tüm takımlarımızı destekliyor ve başarılar diliyoruz.’’ dedi.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 27 ve 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Mercedes-Benz Arena’da düzenlenecek.

Siesta Hakkında

1978 yılında lşılplast Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş olarak kurulan marka, 1987 yılında Türkiye’nin ilk plastik mobilya üretimine başlayarak, bugün merkezi Büyükçekmece’de 50.000 m2’lik alanda faaliyetlerine devam ediyor. İhracatta gerçekleştirdiği atılımlarla, AB ülkeleri başta olmak üzere Amerika ve Avustralya kıtalarına ulaşan Siesta, ürünlerin %85’ini ihraç ediyor. Türkiye’de farklı bölgelerde yer alan satış noktaları ve fabrikası üzerinden ürünlerini tüketicileriyle buluşturuyor.