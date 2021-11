Şiddetten kurtaran spor branşı: Kadın erkekten daha güçlü

Kadın cinayetlerinin önü alınamıyor. Her defasında isyan etmekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Peki gerçekten yapabileceğimiz bir şey yok mu? Var... Hem de her kadının spor yaparak kendisini sokakta yaşayabileceği tehlikelere karşı korumayı öğrenebileceği bir branş var... İçerisinde yakın dövüş sanatlarının hemen hemen hepsini karma olarak bulunduran, kadınla erkek arasındaki fiziksel güç farkını ortadan kaldıran bir branş... KAPAP-Krav Maga... Sadece kadınlar için değil, her bireyin artık kendisini korumayı öğrenmesi şart. Bunu donanımı elde etmek ise aynı zamanda son spor yaparken keyifli antrenmanlarla mümkün.

Branş çok ama...

FANATİK ekibi olarak özellikle kadınlara en uygun kendini koruma eğitimi hangi branştadır diye araştırdık. International Practical Martial Arts Academy ile tanıştık. Uzun yıllardır bu sporla ilgilenen; organizasyonun başeğitmenleri Onur Birzak ve Teyyar Tosun'la bir araya geldik. Aldığı eğitimler ve katıldığı seminerlerle KAPAP-Krav Maga'da Türkiye'nin en elit hocalarından biri olan Onur Birzak'tan konunun detaylarına dair son derece önemli bilgiler aldık.

Panik ve şok!

Günümüzde her insanın özellikle de kadınların öz savunma konusunda eğitimli olması gerektiğini vurgulayan Birzak, "Son dönemde ülkemizde artan kadına yönelik şiddet olayları içimizi yakıyor. Yaşanan olayların görüntülerini analiz ettiğimizde ise saldırıya uğrayanların yaşadıkları şokun etkisinden kurtulamayıp tehlikeden uzaklaşmak bir kenara panik haliyle daha da zor durumların içerisine giriyor. Bizim amacımız verdiğimiz eğitimlerle bu şoku en aza indirgemek, eğitimli bir birey olarak tehlikeden kaçış senaryolarını beyne ezberletip saldırgana geri adım attırmayı sağlamaktır. Basit, sade ve sonuç odaklı bir eğitim anlayışıyla hareket ediyoruz. Karate, Taakwando, Kungfu, juijitsu, boks, güreş ve benzeri birçok branş tercih edilebilir elbette. Ancak biz hepsinden faydalanıp, ring ortamından sokakta başınıza gelebilecek tehlikelere karşı korunmayı amaçlıyoruz. Çünkü sokakta yaşayabilecekleriniz bir yarışma değil, birisi sizin kurtulmanız için kenarda 'Gonk' çalmayacak. Bu yüzden mental ve fiziksel olarak her an her duruma karşı hazır olmalıyız.

'Basit, sade ve sonuç odaklı'

"Tekniklerimiz son derece basit. Sizden çok güçlü birisinin iki eliyle boğazınıza sarıldığı anı düşünün ya da saçlarınızdan tutulduğunu ve hiç kurtulamayacağınızı sandığınız bir anı. Korkudan çırpınışlarınızla karşınızdakinin işinizi kolaylaştırmaktan başka bir şey yapamazsınız. Tabii ki buna hazır olanlar hariç. Bahsettiğim saldırılardan kurtulmak ve saldırganı etkisiz hale getirmek çok basit halbuki. En büyük yanılgılardan biri de, 'O benden daha güçlü'... KAPAP-Krav Maga güçsüz olan tarafın avantajını artırabilen bir anlayışı benimser. Biz bu anlamda İtsnabul'da birinci sınıf yakın dövüş eğitimi veriyoruz."

'Travmaya yer yok'

"Geçmişte öğrencimiz olan bir kadın arkadaşımız bu şekilde talihsiz bir olay yaşamıştı. Arkasında gelen saldırgan yere yatırıp bayıltmak suretiyle değerli eşyalarını gasp etmiş. Bu tramvayı atlatabilmek adına aldığı psikolojik destekten sonuç göremeyince korkusunun üzerine gidip bizi bulmuş. İlk başlarda teknikler üzerinde çalışırken gösterdiği tramvatik reaksiyonları kısa sürede atlatıp son derece özgüvenli bir insana dönüştü. Özgüven sahibi olabilmeniz için aynı zamanda donanım sahibi de olmanız gerekir. Bu da gereksiz bilgiler, teknikler yerine basit, sade ve sonuç odaklı çalışmaktan geçer. KAPAP-Krav Maga eğitimi almış bir kimse, hiçbir şey yapamasa tehlikeli ortamdan nasıl kaçacağını bilir. Yıllardır çok sayıda kadın ve erkek sporcumuz oldu. Fit bir şekilde yaşama devam etmek önemli, bununla beraber başınıza gelebilecek olaylarda yaşamaya devam edebilmeyi de bilmek daha önemli."

Resim de yapıyor, Krav Maga da!

International Practical Martial Arts Academy'nin bir diğer başeğitmeni Teyyar Tosun ise aynı zamanda usta bir ressam... Sanatsal organizasyonları yakından takip eden Tosun'un KAPAP-Krav Maga'ya dair söyledikleri de önemli. "Aslında uzun yıllar Dj olarak clublarda çalıştım" diyerek bu branşla tanışma sürecini paylaşan Tosun, "Boş vakitlerimde ise bir kitabevine veya bir galeriye gider sanat eserlerini izlerdim. Bu gorsellik içinde kendimi resim yaparken buldum. Müzik, sinema ve resim içinde yaşıyordum. Dj'lik yaparken Aikido, Kick boks ve boks dersleri almıştım. Gecelerin yorgunluğunu gündüz dövüş salonlarında kondisyonumu sağlamlaştırarak dengeliyordum. Win chun öğrenme niyetiyle gittiğim bir salonda KAPAP Krav Magacılar'ı buldum. İlk derste aldığım hazla neredeyse haftanın her günü antremana gitmeye başladım. Belli bir felsefe ve ilkeler doğrultusunda hayatta kalmaya odaklı, egoyu önemsemeyen bir sistem. Bu benim için mükemmeldi. Bu branşa başladığınızda, KAPAP-Krav Maga sizin beyninize giriyor ve gereksiz olan tüm davranışları çıkarıyor. Her derste gerçek bir senaryo üzerinden gerekli olan teknikleri ögrenip salondan dinç ve enerjik olarak özguven ve mutlulukla egonuzu bırakarak evinize dönersiniz" ifadelerini kullandı.